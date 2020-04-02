Hurdalık alan alev alev yandı - Son Dakika
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Hurdalık alan alev alev yandı

6 saat önce

Megakent İstanbul'da gece saatlerinde hurdalık alanda bulunan konteynırlarda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Megakent İstanbul'da gece saatlerinde hurdalık alanda bulunan konteynırlarda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede bitişikte bulunan iki katlı eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin belirtilen adrese kısa sürede gelmesi faciayı önledi.

İKİ KATLI KONTEYNIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yangın, gece 04.30 sıralarında Ataşehir ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 3006'ncı caddede bulunan hurdalık alanın içerisindeki iki katlı konteynırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle alev topuna dönen ve içerisinde işçilerin kaldığı öğrenilen konteynıra çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Hurdalık alanın kapısının asma kilitle kapalı olduğu ve çoğu yabancı uyruklu olduğu öğrenilen işçilerin mahallelinin yardımıyla duvarlardan dışarıya çıkartıldığı öğrenildi. Olay yerine kısa sürede Ümraniye ve Ünalan İtfaiye İstasyonuna bağlı çok sayıda ekip geldi. Alev topuna dönen konteynırlara ve kıvılcımların sıçradığı iki katlı eve dört koldan müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alırken sağlık ekipleri olası bir yaralanma konusuna müdahale etmek için hazır bekletildi. Zırhlı araçlarla yangının çıktığı noktaya gelen polis ekipleri caddenin giriş ve çıkışını kapayarak herhangi bir sivil araç veya yaya geçişine izin vermedi.

MAHALLE SAKİNİ HURDALIK ALANIN DEFALARCA ŞİKAYET EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Yangını ilk gören ve bahçe hortumuyla müdahale etmeye çalışan çevre sakinlerinden Murat Şimşek, "Biz yaklaşık on gün önce CİMER'e hem de Ataşehir Belediyesi'ne yazı yazdık, buranın fotoğraflarını attık. Burası mahalle arası hurdacı olmaz; burada hem sağlık açısından can güvenliğimiz tehlikede diye. En az otuz kişi çalışıyor burada gece gündüz hiç durmadan hem gürültü açısından hem de sağlık açısından sıkıntılı diye şikayette bulunmuştum. Yangında konteynır içerisinde bir sürü insanın kaldığı yerde çıktı ya elektrik kontağından ya da sigaradan çıktı. Anında her yere yayıldı. Biz de görür görmez hemen hortumla falan müdahale etmeye çalıştık ama mümkün değildi her tarafı da plastik, anında bitişikteki eve ulaştı Allah'tan itfaiye çabuk geldi." diyerek yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Yangının çıkış nedeni ve mahalle sakinlerinin ifadesine göre çoğu yabancı uyruklu çalışanların kimler olduğunun belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.

İTFAİYE ERLERİNİN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

İhbar edilen adrese kısa sürede gelen Ümraniye İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başlarken Ünalan İtfaiyesi'nden yardım istendi. Kısa sürede yangına dört koldan canla başla müdahale eden itfaiye erlerinin tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de görülen ve can almaya devam eden koronavirüs salgınından korunmak için koruyucu maske taktıkları gözlemlendi. Yoğun dumanın arasından çıkan itfaiye eri, oksijen maskesini çıkartmasının hemen ardından Sağlık Bakanlığı'nın 'Koronavirüs tedbirleri' kapsamında açıkladığı koruyucu maskelerden taktığı gözlemlendi. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri ve asayişi sağlayan polis ekiplerinin de maske ve eldivenlerini bir an olsun çıkartmadıkları görüldü.

(İHA)

Hurdalık alan alev alev yandı

İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:00 Kaynak: İHA

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