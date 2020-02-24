Hurdalıkta bir kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, N.Ö. ve oğlu O.Ö. (31) ile A.Ö'yü (15) gözaltına aldı.

Yusuf Y'nin bahçede dururken konteynerin içinden açılan ateş sonucu yaralanması ve kaçtığı sokakta düşmesi de kayıtlarda yer alıyor.

Tartışmanın ardından bölgeden uzaklaşan Yusuf Y, bir süre sonra yeniden hurdacıya geldi. Çıkan kavga sırasında iş yeri sahibi N.Ö. (61) tarafından tabancayla yaralandığı iddia edilen Yusuf Y, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Altınova Mahallesi 'ndeki hurdalığın önünden geçen Yusuf Y. (24), bahçede gördüğü motosiklet gövdesinin kendisine ait olduğu iddiasıyla iş yeri sahipleriyle tartışmaya başladı.

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