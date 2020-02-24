Hurdalıkta bir kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hurdalıkta bir kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika

Hurdalıkta bir kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında

6 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde hurdalıkta çıkan kavga sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hurdalıkta bir kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında, System.String[]

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde hurdalıkta çıkan kavga sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altınova Mahallesi'ndeki hurdalığın önünden geçen Yusuf Y. (24), bahçede gördüğü motosiklet gövdesinin kendisine ait olduğu iddiasıyla iş yeri sahipleriyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından bölgeden uzaklaşan Yusuf Y, bir süre sonra yeniden hurdacıya geldi. Çıkan kavga sırasında iş yeri sahibi N.Ö. (61) tarafından tabancayla yaralandığı iddia edilen Yusuf Y, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarında Yusuf Y'nin omzundaki çantayla hurdacının bahçesine geldiği, iş yerindeki konteynerde bulunan işletme sahipleriyle konuştuğu görülüyor.

Yusuf Y'nin bahçede dururken konteynerin içinden açılan ateş sonucu yaralanması ve kaçtığı sokakta düşmesi de kayıtlarda yer alıyor.

3 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, N.Ö. ve oğlu O.Ö. (31) ile A.Ö'yü (15) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Altınova Mahallesi, Osmangazi, Bursa, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Babasını baltayla öldürdükten sonra karakola teslim olan zanlının ifadesi ortaya çıktı Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi

Son Dakika Haberleri
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 19:44:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hurdalıkta bir kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]