Hurdalıkta bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hurdalıkta bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hurdalıkta bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hurdalıkta çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Hurdalıkta bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hurdalıkta çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan N.Ö. (61) ve oğlu O.Ö. (31) ile A.Ö'nün (15) adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan N.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Altınova Mahallesi'ndeki hurdalığın önünden geçen Yusuf Yiğit (24), bahçede gördüğü motosiklet gövdesinin kendisine ait olduğu iddiasıyla iş yeri sahipleriyle tartışmıştı. Tartışmanın ardından bölgeden uzaklaşan Yiğit, bir süre sonra yeniden hurdacıya gelmiş, iş yeri sahibi N.Ö. ile arasında kavga çıkmıştı. Bu sırada N.Ö. tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen Yiğit, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Olay anları bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı.

Altınova Mahallesi, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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