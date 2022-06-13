Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki hurdalık bir alanda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hurdalıkta maddi hasar meydana geldi. Karaağaç Mahallesi'ndeki hurdalık alanda çıkan yangın, civardaki vatandaşlar tarafından fark edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının çıktığı hurdalıkta maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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