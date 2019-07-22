Hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
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Samsun'un Bafra ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:16 Kaynak: AA
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ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kızılırmak
Sanayi Sitesi 6. Sokak'ta Ender Hürmet'e ait hurdalıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında sonucunda hasar oluştu.
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