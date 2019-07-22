Son Dakika Haberleri: Hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

25 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızılırmak Sanayi Sitesi 6. Sokak'ta Ender Hürmet'e ait hurdalıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında sonucunda hasar oluştu.
Hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
İtfaiye, Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor! Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor Düğünden dönen çift, evlerini yanmış halde buldular Asansörde sıkışan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti! Yangın sonrası Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen'den açıklama: Tarihi eserlerde hasar söz konusu değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 19:41:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]