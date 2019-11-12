Son Dakika Haberleri: Hurdalıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Son Dakika Güncel Hurdalıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Hurdalıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

6 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, yakında bulunan yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, yakında bulunan yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Demirtaş Mahallesi Demirtaşyolu Caddesindeki bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdalıkta bulunan plastiklerin yanmasıyla yangın büyüdü ve zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlerin yakınlardaki yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın dolayısıyla çevreye yoğun duman yayılırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenmelere karşı hazır bekletildi.

Olay nedeniyle trafiğe kapatılan yol, itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından tekrar açıldı.

Hurdalıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:34 Kaynak: AA
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