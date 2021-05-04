Hurdalıkta çıkan yangında alevler gökyüzüne yükseldi - Son Dakika

Hurdalıkta çıkan yangında alevler gökyüzüne yükseldi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hurdalık alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçenin İstasyon Mahallesi'nde bulunan Ö. Yıldırım'a ait olan Yıldırım Metal Hafriyat hurdalığında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden mahalleli Çaycuma İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine yakın olan itfaiye şubesi kısa sürede hurdalığa ulaşarak yangını kontrol altına aldı. Olası tehlikeye karşı hurdalık kontrol altına alınırken ekipler tarafından hurdalıkta bulunan tüplerin patlamaması için yoğun çaba sarf edildi. Çıkan yangında can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni için incelemeye başladı.