- Hurdalıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika

- Hurdalıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü
09.03.2021 21:36
- Hurdalıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm hurdalığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- Hurdalıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm hurdalığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm hurdalığında çıktı. Henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası hurdalıktaki malzemelerin birçoğu yanarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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