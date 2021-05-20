Hurdalıkta korkutan yangın - Son Dakika

Hurdalıkta korkutan yangın
20.05.2021 17:21
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.
Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan hurdalık alanında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yanan hurdalara müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürmekte itfaiye ekipleri zorluk yaşadı. 4 itfaiye aracı ve bir arazöz yangını kontrol altına aldı. Ara suyun yetersiz geldiğinde su tankerleriyle takviye yapıldı. Hurdaların içerisinde bulunan patlayıcı malzemeler zaman zaman patladı. Olayla alakalı soruşturma sürüyor. - BALIKESİR
Son Dakika Çoklu organ nakli yapılan şarkıcı Hakan Taşıyan taburcu edildi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı 19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan Emirzade ninenin görüntüleri ilgi çekti Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu