İtfaiye ekiplerinin hurdalık alanda bulunan ahşap malzemeler ve lastiklerin tutuşması ile başlayan yangına müdahale ederek söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Orhaniye, Bağlar, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hurdalıkta yangın - Son Dakika

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