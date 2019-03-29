Hurdalıktan Aldılar, Paletli Kar Aracı Yaptılar

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan tekniker Mehmet ve Kerim Gözetleyen kardeşler, hurda parçalardan paletli kar aracı yaptı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan tekniker Mehmet ve Kerim Gözetleyen kardeşler, hurda parçalardan paletli kar aracı yaptı. Kardeşler, 10 bin liraya mal olan paletli kar aracı ile kendi ihtiyaçlarının yanında zorda kalan insanların da yardımına yetişiyor.



Safranbolu Kirkille Mahallesi'nde yaşayan baz istasyonu teknikeri olan Mehmet ve Kerim Gözetleyen kardeşler, aynı zamanda Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği üyesi. Gözetleyen kardeşler, zorlu kış şartlarında ulaşımlarını sağlaması hem de zorda kalan insanların yardımına ulaşabilmek için paletli kar aracı yapmaya karar verdi. Kardeşler, Ankara'da bir hurdalıktan aldıkları paletli aracı evlerinin bahçesine babalarının da desteğiyle 3 ay süren çalışma sonucu paletli kar aracına dönüştürmeyi başardılar. Kardeşlere 10 bin liraya mal olan paletli kar aracı, 6 kişi taşıma kapasiteli ve maksimum 50 kilometre hıza ulaşabilecek. Kardeşlerin daha önce yine hurda parçalardan yaptığı kar paletli kurtarma aracı ve 2 tane kar motoru da evlerinin önünde hazır bekliyor.



Evli ve 1 çocuk babası Mehmet Gözetleyen (29), önümüzdeki haftalarda aracın yapımını tamamen bitireceklerini belirterek, "Motoru, şanzımanı, tekerlekleri yoktu, paletinde arızalar vardı. Yine hurdalıktan motor, şanzıman bulduk. Hepsini birleştirdik ve ortaya böyle bir şey çıktı. Bitirince Karabük'ümüze güzel bir aracı kazandırmayı düşünüyoruz" dedi. Evli ve 1 çocuk babası Kerim Gözetleyen (33) ise, "İlk bakışta tankı anımsattığı için görenler 'hayırdır tank mı yapıyorsunuz?' diye soruyor. Kar üzerinde hareket edecek şekilde paletli araç yapıyoruz diye izah ediyoruz. Üstünü kapatıp izolasyonla kış şartlarına dayanıklı yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.



'HEDEFİMİZ BÜYÜK'



Paletli ambulans ve kar motorlarındaki paletli yürüyüş takımının Türkiye'de üretilmediğine dikkat çeken Kerim Gözetleyen, şöyle devam etti:



"Sadece Amerika Birleşik Devletleri ve birkaç tane Avrupa ülkesi imal ediyor. Hedefimiz büyük, hedefimiz bunu yapmak. Bunu yapmak kolay gibi görünse de biraz mühendislik isteyen, çok emek gerektiren bir şey. Kolay değil tabii. Bunu başarmayı istiyoruz. Denememiz gerekiyor. İnşallah elimizden de tutan olursa çalışmalarımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz." - K

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