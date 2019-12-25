Hurdaya ayrılan kamyoneti sahte plaka takıp, ehliyetsiz kullanırken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hurdaya ayrılan kamyoneti sahte plaka takıp, ehliyetsiz kullanırken yakalandı - Son Dakika

Hurdaya ayrılan kamyoneti sahte plaka takıp, ehliyetsiz kullanırken yakalandı

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, trafikten çekilerek hurdaya ayrılan kamyoneti sahte plaka takarak kullanan ehliyetsiz sürücü R.Ö.'ye, 11 bin 54 lira ceza kesildi.

Hurdaya ayrılan kamyoneti sahte plaka takıp, ehliyetsiz kullanırken yakalandı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, trafikten çekilerek hurdaya ayrılan kamyoneti sahte plaka takarak kullanan ehliyetsiz sürücü R.Ö.'ye, 11 bin 54 lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Gemici Cennet Bahçesi Parkı kavşağında yapılan denetim sırasında, kasasında koyun taşınan kamyoneti durdurdu. Polis, sürücü R.Ö.'nün ehliyetinin olmadığını, kamyonetin üzerindeki plakanın ise başka bir araca ait olduğunu belirledi.Şase numarası sorgulandığında ise kamyonetin trafikten çekilerek, hurdaya ayrıldığı tespit edildi. Polis, sürücü R.Ö.'ye toplam 11 bin 54 TL para cezası kesti. Araç ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.


İspat Cami Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:31 Kaynak: DHA
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