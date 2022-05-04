Hurdaya ayrılan otomobili sahte plaka ile kullanırken yakalandı - Son Dakika
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Hurdaya ayrılan otomobili sahte plaka ile kullanırken yakalandı

04.05.2022 13:41
Hurdaya ayrılan otomobili sahte plaka ile kullanırken yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hurdaya ayrılmış sahte plakalı otomobil jandarma kontrolünde yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hurdaya ayrılmış sahte plakalı otomobil jandarma kontrolünde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, Akçapınar Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrol uygulamasında Hasan Hüseyin S. yönetimindeki 07 HTS 84 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin yapılan sorgulamasında, sistem üzerindeki şase numaraları ile otomobil üzerindeki şase numaralarının uyuşmadığı tespit edildi.

Sürücü belgesi bulunmayan Hasan Hüseyin S. hakkında işlem yapan ekipler, otomobili trafikten men etti.

Ekipler ayrıca, sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uyguladı. - MANİSA

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Jandarma, Hisarcık, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya ayrılan otomobili sahte plaka ile kullanırken yakalandı - Son Dakika


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