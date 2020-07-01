Hurdaya dönen arabadan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

Hurdaya dönen arabadan burnu bile kanamadan çıktı

İSTANBUL - Arnavutköy- Sultangazi çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında, hurdaya dönen aracından burnu bile kanamadan çıktı.

Olay, dün saat 19.00 civarında Arnavutköy - Slutangazi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Arnavutköy Devlet Hastahanesi mevkiinde Samet Dursun, önündeki aracın ani fren yapması sonucunda duramadı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç sol şeride doğru savruldu. Savrulan araç sol şeritte ilerleyen 34 FA 0367 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yoldan çıktı ve elektrik direğine çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken Sultangazi istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Araç yavaşlayınca duramadım

Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıkan Samet Dursun, "Orta şeritte ilerliyordum önümdeki araç birden ani fren yapınca direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve sol şeride dalmak zorunda kaldım. Sol şeride dalınca orada ilerleyen kamyona arkadan vurdum. Çok şükür ki yaralanan olmadı, söyleyeceklerim bu kadar" şeklinde konuştu.