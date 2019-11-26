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Hurdaya dönen araç içinde sıkışan çift 45 dakikada kurtarıldı

6 saat önce

Hurdaya dönen araç içinde sıkışan çift 45 dakikada kurtarıldı Otomobilin tankerin altına girdiği kazada 4 kişi yaralandıBURSA - Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin tankerin altına girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

Hurdaya dönen araç içinde sıkışan çift 45 dakikada kurtarıldı

Otomobilin tankerin altına girdiği kazada 4 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin tankerin altına girdiği kazada 4 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan çifti itfaiye ekipleri 4 saatlik müdahalenin ardından kurtardı.

Kaza, Keles-Bursa yolu Güneybayır köyü mevkinde meydana geldi. Eşi Nagihan Tekin ve iki çocuğu ile Keles ilçesine babasını ziyarete giden Ahmet Tekin'in kullandığı 16 JHM 91 plakalı otomobil, yolun kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen 16 KPV 23 plakalı su tankerinin altına girdi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Ahmet Tekin ve eşi Nagihan Tekin, araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen 2 itfaiye ekibi yaralı çifti sıkıştığı yerden 45 dakikalık müdahalenin ardından kurtardı. Ağır yaralı çift ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken araçta arka koltukta bulunan çiftin iki çocuğu ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hurdaya dönen araç içinde sıkışan çift 45 dakikada kurtarıldı

İtfaiye, Keles, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
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