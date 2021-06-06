Hurdaya dönen aracın sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı - Son Dakika

Hurdaya dönen aracın sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
06.06.2021 19:12
Hurdaya dönen aracın sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı Uşak'ta merkeze bağlı Hacıkadem kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Hurdaya dönen aracın sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
UŞAK - Uşak'ta merkeze bağlı Hacıkadem kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre olay Uşak Merkeze bağlı Hacıkadem kavşağında meydana geldi. İddialara göre 64 AAT 502 plakalıyla seyir halinde olan Yaşar Tatar'ın kullandığı otomobille Oğuzhan Karataş'ın kullandığı 03 ACN 610 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazadan dolayı kullanılmaz hale gelen araçta yaralanan Oğuzhan Karataş'ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanan Karataş'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi 19:14 Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:02 Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 16:23 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti