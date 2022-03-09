Hurdaya dönen aracın sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika
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Hurdaya dönen aracın sürücüsü alkollü çıktı

09.03.2022 22:34
Hurdaya dönen aracın sürücüsü alkollü çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavşakta refüje çarpan araç hurdaya döndü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavşakta refüje çarpan araç hurdaya döndü. Yaralı olmasına rağmen tedaviyi reddeden araç sürücüsü ise alkollü çıktı.

Kaza, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Çorlu - Tekirdağ yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenice istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta refüj bordürlerine çarptı.

Kaza sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralı olmasına rağmen olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardım talebini reddetti. Trafik polislerinin yaptığı kontrollerde, sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan bazı araç sürücüleri, dönel kavşağın genişliğine tepki gösterdi. - TEKİRDAĞ

Hurdaya dönen aracın sürücüsü alkollü çıktı
Hurdaya dönen aracın sürücüsü alkollü çıktı
Hurdaya dönen aracın sürücüsü alkollü çıktı

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Tekirdağ, Tragger, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen aracın sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hurdaya dönen aracın sürücüsü alkollü çıktı - Son Dakika
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