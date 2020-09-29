Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adana Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mesut Karakaş'ın kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil, Adana yönünden Kozan'a seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Kozan Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:37 - Kaynak: İHA
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