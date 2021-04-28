Hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular - Son Dakika

Siirt'te otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlar kullanılamaz hale geldi. Kazada araçta bulunanlar yara almadan kurtuldu.

Kaza, Siirt- Eruh karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 AAC 50 plakalı pikap ile 06 KTZ 56 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bulundukları yerden alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT