Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı

25.04.2022 14:44
Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı

Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında orta refüjdeki ağaçlara çarpan bir otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Eskişehir- Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında orta refüjdeki ağaçlara çarpan bir otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 16 YA 699 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, orta refüjde bulunan ağaçlara çarparak karşı şeride geçti. Ağaçları yerinden sökecek derecede şiddetli olan çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan ve kazada yalanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin adeta hurdaya döndüğü trafik kazasında can kaybının yaşanmaması sevindirirken, kazaya ait dehşet anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Aşırı hız yapan sürücü, seyir halindeki 3 araca çarparak takla attı Aşırı hız yapan sürücü, seyir halindeki 3 araca çarparak takla attı Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor

Eskişehir, Otomobil, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Oyun bir anda felakete dönüştü! 14 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti
14:36 "Şenyaşar ailesiyle ilgili kendimi affedemiyorum" diyen eski AK Partili bakan Fakıbaba: HDP'ye oy vermek ayıp değildir
14:13 "Gölümüz kurtulsun" çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı
14:10 Emekli bayram ikramiyeleri 27 Nisan'da yatmaya başlıyor: Kim, hangi sırayla alacak? İşte detaylar
14:10 Ece Erken'den şaşırtan miras kararı! Sosyal medya hesabından duyurdu
14:01 Merkez Bankası'nın hamlesi ticari kredilerde faizi yükseltti!
13:50 "Beta" lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
13:47 Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
13:35 Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 14:53:41. #1.13#
SON DAKİKA: Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement