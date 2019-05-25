Hurdaya dönen araçtaki 6 kişi yaralandı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde yoldan çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:50 Kaynak: İHA
'nın Erenler
ilçesinde yoldan çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, Erenler ilçesi Adapazarı- Karapürçek
Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 EY 098 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olayın haber verilmesi üzerine çok sayıda sağlık ekibi kaza yerine yönlendirildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2'si çocuk toplam 6 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Remzi Şimşek/İHA)
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