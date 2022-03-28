Hurdaya dönen araçtan 2 yaralı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Hurdaya dönen araçtan 2 yaralı çıktı

28.03.2022 11:02

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan otomobil takla atarak tarlaya uçtu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden 2 yaralı çıktı.

Kaza, Kuşadası-Söke anayolu üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret S., yönetimindeki 09 K 9961 plakalı otomobil Söke istikametinden Kuşadası istikametine seyir halinde ilerlediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı, daha sonra takla atarak tarlaya uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü Fikret S. ve kardeşi İnci K., ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken aynı virajda birçok kaza olduğunu belirten vatandaşlar buraya bir önlem alınması gerektiğini söyledi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Ekrem Keser/ İHA)

Hurdaya dönen araçtan 2 yaralı çıktı
Hurdaya dönen araçtan 2 yaralı çıktı
Hurdaya dönen araçtan 2 yaralı çıktı

YORUMLAR
500
Aydın'da sincap operasyonu Aydın'da sincap operasyonu Kontrolden çıkan araç tarlaya devrildi: 5 yaralı Kontrolden çıkan araç tarlaya devrildi: 5 yaralı

Otomobil, Kuşadası, Aydın, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hurdaya dönen araçtan 2 yaralı çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
11:04 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortaklardan CHP'li patrondan Kılıçdaroğlu'na cevap: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor
11:02 Gram altının fiyatı yeni haftaya 922 lira seviyesinden işlem görerek başladı!
11:00 Bitcoin 2022'nin en yüksek seviyesini gördü!
10:49 28 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,85'ten işlem görüyor
10:45 Barzani'nin kaynaklarından çarpıcı açıklama: PKK'nın sonu geldi!
10:37 Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
10:26 İğneada açıklarında mayın tespit edildi! Olay yerine SAS timleri intikal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 11:24:38. #1.11#
SON DAKİKA: Hurdaya dönen araçtan 2 yaralı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement