Hurdaya dönen araçtan 3 kişi yaralı çıkarıldı - Son Dakika

Hurdaya dönen araçtan 3 kişi yaralı çıkarıldı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araç içerisinde 3 kişi şans eseri yaralı olarak kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araç içerisinde 3 kişi şans eseri yaralı olarak kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerinde buluna Bağlar ilçesi Rıhan Parkı civarında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, aşırı hız yapan 21 VA 045 plakalı otomobil, önünde seyreden 06 EY 5538 plakalı otomobile çarpmasıyla araç yoldan çıkarak yolun ortasında bulunan orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 EY 5538 hurdaya dönerken, araç içerisindeki 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kaza sonrası yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, bölgeye gelen polis ekipleri ise incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan her iki otomobil çekiciyle kaldırılırken, kısa süreliğine kapanan yol ise tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin polis ekipleri bölgede güvenlik ve mobese kamera kayıtlarını incelerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 23:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen araçtan 3 kişi yaralı çıkarıldı - Son Dakika
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