Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil ters şeride geçip reklam panosuna çarparak durabildi. Sürücü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.



Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Terminal Kavşağı üzerinde meydana geldi. Celil C. isimli 67 ZF 233 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ters şeride geçip reklam panosuna çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücüsünün burnu bile kanamazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan çekilirken, yolu temizlenmesi için belediye ekiplerine haber verildi.



Kazanın ardından konuşan Celil C., "Tümseğe takıldım. Lastik sıkıntılı lastik. Toplanmadı araç böyle oldu. Bende bir şey yok" dedi. - ZONGULDAK