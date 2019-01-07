Hurdaya Dönen Araçtan Emniyet Kemeri Taktığı İçin Hafif Yaralı Çıktı
1 saat önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü Mahmut Güç, hurdaya dönen otomobilden emniyet kemeri takılı olduğu kullandığı için hafif sıyrıklarla çıktı.
Kaza, dün gece Nusaybin'in Kalecik
köyü yakınlarında meydana geldi. Mahmut Güç, 47 KM 251 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Güç, emniyet kemeri taktığı için hafif yaralandı. Sürücü Güç'ün ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ona ilk müdahalede bulunup, Nusaybin Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Güç'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Uçuruma yuvarlanan otomobil ise çıkarılıp, otoparka çekildi.
- Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:19 Kaynak: DHA
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