Son Dakika Haberleri: Hurdaya Dönen Araçtan Güçlükle Çıkarıldı

Hurdaya Dönen Araçtan Güçlükle Çıkarıldı

1 saat önce

Erzincan'da, yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarpan araçta sıkışan sürücü, ekiplerce güçlükle kurtarıldı.

Hurdaya Dönen Araçtan Güçlükle Çıkarıldı, System.String[]
Erzincan'da, yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarpan araçta sıkışan sürücü, ekiplerce güçlükle kurtarıldı.

İsmail Demir (36) yönetimindeki 24 AAF 879 plakalı otomobil, Fevzipaşa Caddesi Terzibaba Cami Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Demir, olay yerine çağrılan itfaiye ve AFAD ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda güçlükle kurtarıldı.

Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Parçaları çevreye dağılan otomobil ise polisin incelemesi sonrası belediye ekiplerince çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:04 Kaynak: AA

Fevzipaşa, İsmail Demir, Erzincan, Güncel
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