Son Dakika Haberleri: Hurdaya Dönen Araçtan Güçlükle Çıkarıldılar

Hurdaya Dönen Araçtan Güçlükle Çıkarıldılar

51 dakika önce

Bursa'da ağaca çarparak hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki arkadaşı itfaiye ekiplerince güçlükle sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Hurdaya Dönen Araçtan Güçlükle Çıkarıldılar, System.String[]
Bursa'da ağaca çarparak hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki arkadaşı itfaiye ekiplerince güçlükle sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ekipler bir vatandaşın 'araçta 4 kişi vardı' demesi üzerine dakikalarca olay yerinde yaralı aradı.

Kaza, Bursa- Mudanya yolu Bursa istikameti üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine seyir halinde 16 ADN 476 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun yağmur sebebiyle kaygan olması sebebiyle de araç yol kenarındaki ağaca ve bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Emre A. ile arkadaşı Şükrü A. ağır yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan yaralılardan birini çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri dakikalarca araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için uğraştı.

Bir vatandaşın 'arabada 4 kişi vardı' demesi üzerine ekipler harekete geçti. Başka yaralı olup olmadığını araştıran ekipler dakikalarca çevrede arama yaptı.

Yaralılar olay yerindeki ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Mudanya, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa
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