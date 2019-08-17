Hurdaya dönen araçtan kendi imkanıyla çıktı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde taklalar atan kamyonet tarlaya uçtu.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:24 Kaynak: İHA
'ın Muratlı
ilçesinde taklalar atan kamyonet tarlaya uçtu. Hurdaya dönen kamyonetten sürücü kendi imkanlarıyla sağ çıkmayı başardı.
Kaza, Muratlı-Tekirdağ yolu Yeşilsırt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Kemal V. idaresindeki 34 KB 9277 plakalı ticari kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Taklalar atan kamyonet tarlaya uçtu. Araç
içerisinden kendi imkanlarıyla yaralı halde çıkan sürücü Kemal V., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan kamyonet ise hurdaya döndü. - TEKİRDAĞ
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