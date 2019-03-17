Son Dakika Haberleri: Hurdaya Dönen Araçtan Kurtarılan Sürücü Öldü

Hurdaya Dönen Araçtan Kurtarılan Sürücü Öldü

1 saat önce

Erzincan'daki trafik kazasında hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarılan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hurdaya Dönen Araçtan Kurtarılan Sürücü Öldü, System.String[]
Erzincan'daki trafik kazasında hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarılan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fevzipaşa Caddesi Terzibaba Cami Kavşağı'nda yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Demir, tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmail Demir (36) yönetimindeki 24 AAF 879 plakalı otomobil, dün Fevzipaşa Caddesi Terzibaba Cami Kavşağı'nda yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarpmıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Demir, olay yerine çağrılan itfaiye ve AFAD ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda güçlükle yaralı kurtarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:31 Kaynak: AA

İsmail Demir, Fevzipaşa, Erzincan, Güncel
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