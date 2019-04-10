Son Dakika Haberleri: Hurdaya Dönen Araçtan Kurtuldular

Hurdaya Dönen Araçtan Kurtuldular

1 saat önce

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında motoru fırlayan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Hurdaya Dönen Araçtan Kurtuldular, System.String[]
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında motoru fırlayan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Gücük (26) yönetimindeki 81 AAP 651 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nun Düzce istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yola fırlarken, sürücü Gücük bulunduğu yerde sıkıştı, araçta bulunan Ramazan Gücük (19) de yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar olay mahallinde bulunan bir hemşire, sıkışan sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza kırım ekiplerince sürücünün çıkartılmasıyla yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin motoru ve yola savrulan parçaları ekiplerce toplandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:16 Kaynak: AA
Düzce, Güncel
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