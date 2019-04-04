Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü.
Kaza, Bursa Ankara
yolu Ümitalan
mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Uğurhan B. idaresindeki 16 TBD 38 plakalı otomobil, Süleyman Ç. idaresindeki 42 CEN 92 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç
ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:56 Kaynak: İHA
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