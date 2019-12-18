Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı - Son Dakika

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

6 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Gediz Kütahya yolunun Çavdarhisar ilçesi çıkışının 1. kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Veysel S. yönetimindeki 16 AED 416 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle taklalar atarak yolkenarına savruldu. Kazada hurdaya dönen araçtan sürücü Veysel S. şans eseri yaralı olarak kurutuldu.


Çavdarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Veysel S.'nin tedavisine devam edildiği durumunun iyi olduğu bildirildi. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:49 Kaynak: İHA
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