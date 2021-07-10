Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı - Son Dakika

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de tarlaya takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. idaresindeki 06 GRS 21 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Defalarca takla atarak karşı şeride geçen otomobil hurda yığınına döndü. Tarlaya ters devrilerek durabilen otomobil sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mustafa G., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kara yolundaki araç trafiğinin akışı ise bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.