Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
4 saat önce
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan iki kişi hurdaya dönen araçtan sağ çıktı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:06 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan iki kişi hurdaya dönen araçtan sağ çıktı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas- Ankara
karayolunun 20.kilometresinde meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan O.S.S (25) yönetiminde ki 34 BTP 786 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Birkaç takla attıktan sonra durabilen araç hurdaya döndü. Sürücü O.S.S. ve araçta bulunan S.M.S. (24) hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkartıldı. Ambulans ile Sivas Numune Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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