Son Dakika Haberleri: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

17 dakika önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar, System.String[]

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kütahya-Gediz-Çavdarhisar İlcikören Köyü yakınlarından meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Gediz istikametine gitmekte olan Y.A. (65) yönetimindeki 43 PH 308 plakalı otomobil, yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtan Y.A., A.A., F.Ş. ve Y.Ş. yaralandı.


Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü! Kazayı gören yardıma koştu
Nevşehir'de genç kızın ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı Teybi çalamayan hırsız araç sahibine not bıraktı: İntikam yeni başladı İstanbul'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli ifadesiyle kan dondurdu: İkinci eş olarak istedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 10:42:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]