Üye Girişi
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar - Son Dakika

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

13.09.2021 11:52
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yöndeki tıra arkadan çarpması sonucu hurdaya döndü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yöndeki tıra arkadan çarpması sonucu hurdaya döndü. Araçta bulunan 2 kişi hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, 08.30 sıralarında Ereğli İlçesi Aksaray- Adana karayolu üzeri Zengen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat S., idaresindeki 27 ABK 040 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Cami E., idaresindeki 34 C L J 835 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Kürşat S. ile babası Abdulkadir S., itfaiyenin yaptığı çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralı baba ve oğlu ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası tır sürücüsü Cami E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Otomobil, Ereğli, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi 11:58 Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı 11:54 Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz 11:48 Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz
Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum 11:28 Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum Kayıp olarak aranan Gökdeniz'in acılı babası: İstediği ayakkabıyı almadığım için küstü 11:19 Kayıp olarak aranan Gökdeniz'in acılı babası: İstediği ayakkabıyı almadığım için küstü 4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı 11:15 4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı
Ünlü menajer Mick Bridgen, köpeği için kazdığı mezara düşerek yaşamını yitirdi 10:33 Ünlü menajer Mick Bridgen, köpeği için kazdığı mezara düşerek yaşamını yitirdi Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı 10:20 Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı

Son Dakika Haberleri
12:00 Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı
11:57 Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi
11:54 Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı
11:48 Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz
11:30 Maganda dehşeti yine can yaktı! Düğünde sıkılan silah 11 yaşındaki çocuğu vurdu
11:28 Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum
11:14 4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı
10:59 Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak
10:55 Kulübede gözyaşı döken Abdülkadir Ömür'e Burak Yılmaz sahip çıktı
10:52 İstanbul'da 13 saat su kesintisi! Yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerine su verilmeyecek
Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı         
12:01
12 bin liraya aldı, 120 bin lira masraf yaptı! Babasının ihtiyaçtan sattığı traktörü 35 yıl sonra geri aldı 12 bin liraya aldı, 120 bin lira masraf yaptı! Babasının ihtiyaçtan sattığı traktörü 35 yıl sonra geri aldı         
11:57
Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor         
11:53
Taksi sürücüsü ve müşteri arasında tartışma, kavgaya dönüştü! O anlar kameraya yansıdı Taksi sürücüsü ve müşteri arasında tartışma, kavgaya dönüştü! O anlar kameraya yansıdı         
11:32
Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan alıcı buluyor Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan alıcı buluyor         
11:20
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak         
11:00
Selin Ciğerci, tek celsede boşandığı Gökhan Çıra ile mal varlığını nasıl bölüştüklerini anlattı Selin Ciğerci, tek celsede boşandığı Gökhan Çıra ile mal varlığını nasıl bölüştüklerini anlattı         
10:21
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler         
09:25
Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum         
09:19
Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı         
00:00
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu         
15:34
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 12:09:25. #1.12#
SON DAKİKA: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement