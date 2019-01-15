Son Dakika Haberleri: Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Kurtuldu

Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Kurtuldu

1 saat önce

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu Uçuruma yuvarlanan otomobil 60 metrelik vinç yardımıyla güçlükle kurtarıldıBURSA - Bursa'da yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı araç, takla atarak ağaçlık alana uçtu.

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
Uçuruma yuvarlanan otomobil 60 metrelik vinç yardımıyla güçlükle kurtarıldı

BURSA - Bursa'da yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı araç, takla atarak ağaçlık alana uçtu. Hurdaya dönen otomobilden sürücü burnu kanamadan kurtuldu. Uçurumdaki otomobil ise devasa vinç yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara karayolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 16 F 9698 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücü aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı. Otomobil metrelerce sürüklenerek şarampole uçtu. Taklalar atarak iki ağacın arasında ters duran otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, hurdaya dönen araç kurtarıcı yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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