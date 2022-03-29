Tır ile otomobil çarpıştı... Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular - Son Dakika

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Tır ile otomobil çarpıştı... Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı.

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesi İzmir-Manisa çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yakup T. idaresindeki 35 SDD 01 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halindeki Engin G. idaresindeki 35 KD 5661 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan sürücü Yakup T. ile Sevgi T. yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.