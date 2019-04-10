Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Kurtuldular - Düzce

Düzce
'de meydana gelen trafik kazasında motoru fırlayan otomobildeki 2 genç yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Gücük (26) yönetimindeki 81 AAP 651 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nun Düzce istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüjde bulunan ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yola fırlarken, sürücü Gücük bulunduğu yerde sıkıştı, araçta bulunan Ramazan Cücük (19) ise yaralandı. İtfaiye
ve sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar mahalde bulunan bir hemşire sıkışan sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen kaza kırım ekipleri, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak ambulansa aldı.
Yaralılar, Düzce Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin motor kısmında bulunan ve yola savrulan parçaları polis ekipleri yoldan aldı.