Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı - Son Dakika
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Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı

10.06.2022 04:16

Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı Adana'da telefon panosu, reklam panosu ve park halindeki araca çarpan otomobil hurdaya döndü.

Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı

ADANA - Adana'da telefon panosu, reklam panosu ve park halindeki araca çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü sıyrık bile almadan kurtuldu.

Kaza, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tanju K. kullandığı 34 DAD 327 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce telefon panosuna ardından reklam panosuna ve 33 NFF 91 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Araç sürücüsü Tanju K., şans eseri kazadan sıyrık bile almadan kurtuldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı sürücüyü araçta muayene etti.

Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı
Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı
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Kaynak: İHA

Tragger, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı - Son Dakika
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