Son Dakika Haberleri: Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
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Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu

1 saat önce

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda çarptığı bariyerlerin hurdaya çevirdiği aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu, System.String[]

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda çarptığı bariyerlerin hurdaya çevirdiği aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

İstanbul'dan Bulgaristan plakalı otomobiliyle yola çıkan Fehmi Deliorman, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giderken Lalapaşa ilçesi yakınlarında hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle bariyerlere çarptı.

Bariyerlerin hurdaya çevirdiği araçtan yara almadan çıkan Fehmi Deliorman, gazetecilere, hızlı bir tır sürücüsünden kaçmak için manevra yaparken kazanın meydana geldiğini ileri sürdü.

Kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Bulgaristan, Hamzabeyli, İstanbul, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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