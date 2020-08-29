Hurdaya dönen eski arazi araçlarına hayat veriyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde oto tamir ustası Yunus Kaptan, hurdaya ayrılmış veya modifiye yapılmak üzere atölyesine getirilen eski arazi araçlarına adeta yeniden hayat veriyor.

Topbaşı Merkez Mahallesi'nde oto tamirciliği yapan 3 çocuk babası 40 yaşındaki Kaptan için arazi araçları adeta bir tutku. Çocuk yaşta babasından öğrendiği mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Kaptan, hurdaya çıkan ve çürümeye yüz tutmuş arazi araçlarını ihale yöntemiyle satın alıp elden geçiriyor. Kaptan, modifiye edilmesi istenen araçların da bakım ve onarımını atölyesinde büyük özenle yapıyor.

Araçların yenileme çalışmalarını 4 ila 6 ayda tamamlayan, Kozlu Dağcılar Off-Road Kulübü Başkanlığı görevini de yürüten Kaptan, şu anda atölyesinde 4 aracın onarımını yetiştirmek için çalışıyor.

Yunus Kaptan, AA muhabirine, arazi araçlarına çocuk yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu ve mesleğini babasından öğrendiğini söyledi.

Uzun yıllar hurda halindeki arazi araçlarına hayat verdiğini anlatan Kaptan, "Hurda aracı aldığımız zaman komple dağıtıyoruz. Eski olan malzemelerini yeniyle değiştiriyoruz. Off-road tarzı ya da klasik tarzda yapıyoruz. Bu şekilde yine kullanılabilir hale getiriyoruz." dedi.

"İşimi severek yapıyorum"

Kaptan, eski araçlarını getirenlere ne amaçla kullanacaklarını sorduğunu belirterek, "Onların görüşlerini aldıktan sonra aracı güzel bir hale getiriyorum. Normal bir aracı off-road aracı haline getirmek çok zor. Çünkü bu aracı dağda kullanacağınızdan güçlendirmeniz, modifiye etmeniz gerekiyor." diye konuştu.

Yıllardır yatan ya da hor kullanılmış araçları yeniden kullanılır hale getirmenin kendisini mutlu ettiğini aktaran Kaptan, 1939 model arazi aracının modifiye ettiği en eski araç olduğunu kaydetti.

Kaptan, işine büyük özen gösterdiğini dile getirerek, "Bu meslek bende babadan kalma bir tutku. 70 yıldır bu işin içerisindeyiz, işimi severek yapıyorum. Eski araçlara can veriyorum, vatandaşların isteklerine göre araçları yapıp teslim ediyorum." ifadelerini kullandı.