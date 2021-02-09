Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp yan devrildi. Kamyonda büyük çapta hasar meydana gelirken sürcü ise kazadan şans esiri burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Nihat Lafçı yönetimindeki 03 AL 107 kamyon kavşakta trafik ışığının sarıya dönmesi ile birlikte durmak istedi. Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda frene basınca savrulan kamyon, yan yatarak bir süre sürüklendi. Orta refüje çarparak durabilen kamyonda büyük çapta hasar meydana gelirken şoför Nihat Lafçı, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.