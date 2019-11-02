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Son Dakika Güncel HURDAYA DÖNEN KAMYONDAN SAĞ ÇIKTI

HURDAYA DÖNEN KAMYONDAN SAĞ ÇIKTI

7 saat önce

KAHRAMANARAŞ'ta, kontrolden çıkan kamyon tabela direğine çarptı.

HURDAYA DÖNEN KAMYONDAN SAĞ ÇIKTI, System.String[]

KAHRAMANARAŞ'ta, kontrolden çıkan kamyon tabela direğine çarptı. Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Hayri Kekeç (54) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun Karayolu'ndaki köprülü kavşakta meydana geldi. Göksun istikametine giden Hayri Kekeç yönetimindeki 27 R 3649 plakalı kamyon, köprülü kavşakta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tabela direğine çarptı. Kazada Hayri Kekeç hurdaya dönen kamyondan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hayri Kekeç, ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yapan kamyon

Hayri Kekeç'in ambulansa götürülmesi

Ambulansta müdahale edilmesi

Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:52 Kaynak: DHA
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