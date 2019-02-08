Son Dakika Haberleri: Hurdaya Dönen Kargo Aracının Sürücüsü Yaralı Kurtuldu

Hurdaya Dönen Kargo Aracının Sürücüsü Yaralı Kurtuldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bariyerlere çarparak hurdaya dönen kargo aracının sürücüsü yaralandı.

Hurdaya Dönen Kargo Aracının Sürücüsü Yaralı Kurtuldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bariyerlere çarparak hurdaya dönen kargo aracının sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Salman Çetin yönetimindeki 27 BIG 58 plakalı kargo aracı, Türkoğlu ilçesinden Nurdağı'na seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Şekeroba Köprü girişinde bulunan bariyerle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken, sürücüsü kazayı yaralı atlattı.

Salman Çetin, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:08 Kaynak: İHA

Şekeroba, Nurdağı, Kahramanmaraş, Türkoğlu, 3. Sayfa
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