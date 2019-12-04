Son Dakika Haberleri: Hurdaya dönen minibüsten burnu bile kanamadan çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen minibüsten burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

Hurdaya dönen minibüsten burnu bile kanamadan çıktı

6 saat önce

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Hurdaya dönen minibüsten burnu bile kanamadan çıktı, System.String[]

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesinden Yeşilyurt ilçesi istikametine seyir halinde olan M.D (60) idaresindeki 66 HB 228 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen minibüsün kırılan ön camından kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücü kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında sürücü devrilen aracını çekici yardımı ile kaldırdı. Bakliyat satışı yaparak geçimini sağladığı öğrenilen şahıs sağa sola savrulan ürünlerden kurtarabildiklerini topladı. - TOKAT

Yeşilyurt, Sulusaray, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:41 Kaynak: İHA
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