Hurdaya Dönen Otomobil Ona Mezar Oldu
1 saat önce
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan genç sürücü hayatını kaybetti.
Kayseri
'nin Kocasinan
ilçesinde aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan genç sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Erkilet
Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 Z 1979 plakalı otomobil ile evinden ayrılan F.Ç. (24), Ankara
yolu üzerinde bariyerlere çaparak karşı yola geçti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan F.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis olay yerinde inceleme yaparken, yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Turan Bulut/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:06 Kaynak: İHA
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