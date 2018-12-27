Son Dakika Haberleri: Hurdaya Dönen Otomobil Ona Mezar Oldu

Hurdaya Dönen Otomobil Ona Mezar Oldu

1 saat önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan genç sürücü hayatını kaybetti.

Hurdaya Dönen Otomobil Ona Mezar Oldu, System.String[]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan genç sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Erkilet Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 Z 1979 plakalı otomobil ile evinden ayrılan F.Ç. (24), Ankara yolu üzerinde bariyerlere çaparak karşı yola geçti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan F.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis olay yerinde inceleme yaparken, yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Turan Bulut/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:06 Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak Vefalı Köpek, Kendisini Terk Eden Sahibini -30 Derecede 6 Ay Bekledi

Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı 15 Yaşındaki Çocuk, Emekli Öğretmeni Öldürüp Cesetle Birlikte Video Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 01:23:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hurdaya Dönen Otomobil Ona Mezar Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]