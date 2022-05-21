Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı

21.05.2022 16:27
Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı

Isparta'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

Isparta'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta-Gönen karayolu Göltaş mevkiinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil takla atarak, ters döndü. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı
Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı
Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı

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Kaynak: İHA

Isparta Gönen, Otomobil, Isparta, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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