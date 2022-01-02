TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

BURSA'nın Gemlik ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Cemal Can Bozacıoğlu (37), ağır yaralandı.

Kaza, Yalova- Bursa kara yolu Gemlik girişinde meydana geldi. Bursa'daki arkadaşını ziyaret ettikten sonra Zonguldak'a gitmek için yola çıkan Cemal Can Bozacıoğlu'nun kullandığı 67 ARZ 032 plakalı otomobil, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 BS 7130 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Bozacıoğlu, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. İlk müdahalesi Gemlik Devlet Hastanesi'nde yapılan Bozacıoğlu, durumu ağır olduğu için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.