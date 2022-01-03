Üye Girişi
HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE CAN PAZARI - Son Dakika

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE CAN PAZARI

03.01.2022 08:34

BURSA'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü Cemal Can Bozacıoğlu (37) ağır yaralandı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü Cemal Can Bozacıoğlu (37) ağır yaralandı. Sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Bursa'daki arkadaşını ziyaret ettikten sonra Zonguldak'a dönmekte olan, Cemal Can Bozacıoğlu'nun kullandığı 67 ARZ 032 plakalı otomobilin, Yalova-Bursa Karayolu'nun Gemlik girişinde, önünde seyir halinde olan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 BS 7130 plakalı TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı. Gemlik Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Bozacoğlu, durumu ağır olduğu için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE CAN PAZARI
HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE CAN PAZARI
HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE CAN PAZARI

YORUMLAR
500

Zonguldak, Otomobil, Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE CAN PAZARI - Son Dakika


HDP Bahçelievler saldırganının ilk ifadesi: Kafayı çekip bastım! HDP Bahçelievler saldırganının ilk ifadesi: Kafayı çekip bastım!         
08:32
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yağışlar artıyor Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yağışlar artıyor         
08:24
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı         
17:47
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi         
16:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20
Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum         
14:40

Son Dakika Haberleri
08:32 HDP Bahçelievler saldırganının ilk ifadesi: Kafayı çekip bastım!
08:30 Dolar kaç TL? 3 Ocak Pazartesi dolar, euro ne kadar?
08:27 TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz
08:26 Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalandı, dizi çekimleri durdu
08:24 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yağışlar artıyor
08:04 Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı
08:03 Yılmaz Vural'a yıllar sonra "Tecavüz ettiler" yorumu soruldu, verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
08:03 Yılmaz Vural'dan genç antrenör arayan kulüp başkanlarına veryansın: Evlenecek misin adamla?
08:02 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?
08:01 Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 08:41:39. #1.11#
SON DAKİKA: HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE CAN PAZARI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement